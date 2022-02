Confindustria Vda, prosegue ripresa nonostante rincari

"L'indagine previsionale realizzata a dicembre conferma il trend positivo in corso con la maggior parte degli indicatori in miglioramento rispetto al trimestre precedente. I saldi dei giudizi e delle attese sulla produzione e ordini confermano la forza della ripresa avviata nei mesi scorsi. Certamente pesano aspetti rilevanti come il caro materiali e i rincari energetici". Lo scrive in una nota da Confindustria Valle d'Aosta, sottolineando che migliorano i dati sull'occupazione (passa da un +11,54% del trimestre precedente ad un +19,05% dell'attuale), sulla produzione (+36,59%), sugli ordinativi (+40%) e sull'export (+43,48%).

"Il contesto economico resta ancora fortemente condizionato dall'andamento della pandemia e altri fattori come l'incremento dei prezzi delle materie prime - dichiara Giancarlo Giachino, Presidente di Confindustria Valle d'Aosta - e dell'energia stanno pesantemente minando la ripresa in atto. Le attese degli imprenditori sono ancora favorevoli, nonostante la variante "Omicron" che rischia di frenare i progressi nel contenimento del contagio ed in questo scenario che si sta profilando noi imprenditori dobbiamo continuare a credere nelle nostre imprese ed investire".