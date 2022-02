Ripreso rogo boschivo a Fontainemore, si alza elicottero

(ANSA) - AOSTA, 31 GEN - E' ripreso l'incendio boschivo divampato ieri a Fontainemore, in località Foy. Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco professionisti di Aosta e volontari del distaccamento locale, insieme al Nucleo antincendi boschivi del corpo forestale e all'elicottero della protezione civile.

Il rogo era divampato poco dopo le 9, quando un agricoltore aveva spiegato di aver perso il controllo di un fuoco che avrebbe dovuto essere controllato. Le fiamme si erano poi propagate in una zona non accessibile ai mezzi. (ANSA).