Covid: scuola, 14,5% classi valdostane in quarantena

Il 14,5% delle classi valdostane è in quarantena. Emerge dall'ultima rilevazione della Regione sulla situazione nelle scuole.. Sono in sorveglianza sanitaria o autosorveglianza il 13,8 % delle classi e il 20,4 % si trova in didattica mista (alle medie e superiori).

Per non aver rispettato l'obbligo vaccinale sono il 2,4 % i docenti sospesi, il 3,6% è in quarantena o isolamento e il 7,4% assente per altri motivi. Fra il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è sospeso il 2,6%, il 3,9% si trova in isolamento o quarantena e l'11,5% assente per altre cause.