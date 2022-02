Covid: Pd Vda, inserire correttivi a sistema colori Regioni

"E' necessario inserire dei correttivi, delle franchigie, che impediscano alle piccole regioni che un singolo caso implichi il cambiamento di fascia".

Lo sostiene il Pd della Valle d'Aosta che in merito ha sollecitato i propri componenti al Governo Nazionale. "Per una regione turistica come la nostra, che ha vissuto un passaggio molto complesso nella passata stagione invernale, sarebbe assolutamente disastroso - si legge in una nota - ipotizzare chiusure totali, quindi dobbiamo cercare di evitarlo in tutti i modi, provando in qualche modo a correggere queste storture sui numeri. Il rischio di chiusura definitiva di attività alberghiere e di ristorazione è elevato, e già molte non sono riuscite a far fronte alla crisi degli ultimi due anni".

Inoltre, "un eventuale passaggio in zona rossa rischierebbe di far aumentare ancor di più la scelta di alcuni studenti di non frequentare le lezioni, con conseguente rischio di aumento dei dati relativi all'abbandono scolastico, nonché l'impossibilità di effettuare gli stage formativi previsti dall'alternanza scuola lavoro".

"Non si tratta ovviamente di aprire una scorciatoia alle regole attuali - sostiene il Pd - ma si tratta di un'operazione di buon senso. La revisione delle zone è stata richiesta dalla Conferenza delle Regioni e il dibattito è ampiamente avviato, tant'è che il Governo si è detto disponibile a ragionare su un superamento del metodo zone. In attesa di questa decisione è ragionevole pensare ad un'operazione equilibrata che eviti per la Valle d'Aosta anche solo l'ipotesi zona rossa".