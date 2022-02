Covid: oltre 7.000 controlli in Vda, sei sanzioni

Sono state 7.498 le persone controllate in Valle d'Aosta dal 24 al 30 gennaio scorsi nell'ambito dell'attività di contrasto alla pandemia da Covid-19: le forze dell'ordine hanno elevato tre sanzioni in materia di green pass e altrettante per il mancato uso della mascherina.

Gli esercizi controllati sono stati 414 e, in questo caso, non sono state elevate sanzioni.