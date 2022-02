Cade in crepaccio durante heliski, morto 34enne

E' morto dopo essere precipitato in un crepaccio durante una discesa nella zona della Pigne d'Arolla (Svizzera), nelle Alpi del Grand Combin, non lontano dal confine italiano. La vittima, un 34enne svizzero, sabato stava praticando heliski insieme a una guida alpina e a un altro cliente. Verso le 14 - ricostruisce oggi la polizia del canton Vallese - ha abbandonato la traccia, finendo sopra la fessura del ghiacciaio e sprofondando al suo interno.

Avvertiti dalla guida, i soccorritori di Air Zermatt sono arrivati sul posto con l'elicottero ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. La magistratura elvetica ha aperto un'indagine.