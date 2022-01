Sci: Brignone show, vince il superG di Garmisch

(ANSA) - GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 30 GEN - Federica Brignone ha vinto in 1.18.19 il superG di cdm di Garmisch, ultima gara prima delle Olimpiadi, ex aequo con l'austriaca Cornelia Huetter. Per l'azzurra, pur reduce da due giorni di problemi intestinali, è il terzo successo stagionale, tutti ottenuti in questa disciplina. Ed è la sua 19/o vittoria in carriera, che la conferma sempre più miglior azzurra nella storia della coppa del mondo.

Brignone, dopo questo settimo supergG dei nove stagionali, ha 477 punti ed è ancora più sola in testa alla classifica generale di disciplina apprestandosi così a vincere questa coppa di specialità. Terza sul podio l'altra austriaca Tippler. Per l'Italia Elena Curtoni ha chiuso 10/a in 1.19.26. Più indietro le altre azzurre Nicol Delago in 1.19.54, Roberta Melesi in 1.19.59, Marta Bassino in 1.19.80, Nadia Delago in 1.19.85, Karoline Pichler in 1.20.16 e Francesca Marsaglia in 1.20.35. Il prossimo impegno per Brignone sarà a Pechino nel gigante olimpico in programma il 7 febbraio. (ANSA).