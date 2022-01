Tripodi (M5s), Mattarella bis forzatura costituzionale

(ANSA) - AOSTA, 29 GEN - "Al presidente Mattarella va il mio ringraziamento per la sua serietà e per aver guidato l'Italia in uno dei momenti più difficili nella storia della Repubblica.

Parliamoci chiaramente però: la sua rielezione è sicuramente una forzatura, sottolineata da lui stesso più volte, della quale bisogna tutti prenderne coscienza e consapevolezza". Lo dichiara la deputata valdostana Elisa Tripodi, vicepresidente alla Camera del Movimento 5 stelle.

"Così come bisogna dire chiaramente - aggiunge - che, nonostante le giornate e le serate di incontri e interlocuzioni, i vari leader politici non sono stati in grado di trovare una intesa di unità su un nome di alto profilo. Ancora una volta è il presidente Mattarella a sbrogliare lo stallo nel quale era fermo il Paese accettando l'invito del Parlamento e dei delegati regionali ad una seconda rielezione (e non dei vari segretari e leader politici come avvenne per Napolitano)".

Secondo Tripodi "non è il momento delle rivincite politiche, non ci sono vittorie da intestarsi, perché questa è davvero una forzatura costituzionale che andava evitata e che testimonia, per l'ennesima volta, una preoccupante crisi politica e delle leadership dei partiti".

Quindi per la deputata M5s "andava trovata una sintesi che esprimesse una figura trasversale e di stabilità ma è ovvio, come già detto più volte, che con una maggioranza così ampia e così diversa diventa tutto molto più complicato: il presidente Mattarella è la figura migliore che in questo contesto, con tutti i veti e contro-veti, con tutti i nomi improponibili fatti, garantirà unità e stabilità all'Italia. Buon lavoro presidente!" (ANSA).