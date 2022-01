Tor des Géants 2022, martedì via alle preiscrizioni

Aprono martedì primo febbraio alle ore 12, e saranno possibili fino alla mezzanotte del giorno 14, le preiscrizioni al Tor des Géants 2022.

A lanciare il via alle preiscrizioni, martedì alle ore 11 su Facebook e Youtube, sarà la presentazione del manifesto del Torx da parte del suo illustratore, Francesco Bongiorni.

Quest'anno, fa sapere l'organizzazione, a partire dalle corse note (Tor des Géants, Tor des Glaciers, Tot Dret e Passage au Malatrà) "e da altre gare intorno al mondo nasce quindi la Torx experience, un sistema di competizioni accomunate dall'esperienza e dai valori del Torx". Inoltre "viene creato un nuovo concetto, quello dei Pax, i pettorali dedicati esclusivamente a chi ha concluso una gara Torx experience: essere finisher significa avere i numeri per provare a concludere il Tor des Géants" dell'anno successivo "senza passare dal sorteggio".

Quest'anno sono disponibili 200 Pax per i finishers del Tot Dret e 100 Pax per quelli del Gtc100, indipendentemente dalla posizione in classifica. Il numero di Pax "è destinato a crescere, per una Torx experience di respiro mondiale con nuove gare che si aggiungeranno".