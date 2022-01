Quirinale: presidente Vda, Mattarella garantisce stabilità

In un colloquio privato a margine dell'incontro al Quirinale tra i presidenti delle Regioni e il presidente della Repubblica, il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, spiega di aver "ringraziato il presidente Mattarella a nome dei valdostani per quanto ha fatto e per quanto farà. Sappiamo quanto sia capace di essere garante delle istituzioni repubblicane e punto di riferimento anche nei passaggi più delicati. La sua rielezione garantisce stabilità: lo scenario di stallo che si era creato ha evidenziato la debolezza dei partiti e del sistema politico in generale, che deve trovare spazi di confronto per continuare a costruire l'uscita dalla crisi pandemica e gli strumenti per affrontare la ripartenza dell'Italia". Durante l'incontro con i governatori "Mattarella - dice Lavevaz - ha manifestato la disponibilità ad accettare il rinnovo del suo incarico: anche se questo passaggio non faceva parte delle sue previsioni personali, si è messo a disposizione di fronte a una proposta arrivata da una così ampia maggioranza di grandi elettori".