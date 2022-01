Lanièce, Mattarella bis finale dolceamaro

(ANSA) - AOSTA, 29 GEN - E' un "finale dal gusto dolce e amaro" l'elezione di Sergio Mattarella, per la seconda volta, a presidente della Repubblica. Lo scrive il senatore valdostano Albert Lanièce (Gruppo Per le Autonomie) in un post su Facebook.

"Dolce perché - spiega Lanièce - l'uomo che ricoprirà nuovamente questo incarico, Mattarella, è ad oggi persona che ha dimostrato il suo grande valore politico, umano ed istituzionale. Un profilo che ha saputo affrontare un settenato, caratterizzato da una forte crisi economica e da una pandemia, con grande dignità e sensibilità. Un uomo che ha sempre dimostrato particolare attenzione alle esigenze delle autonomie speciali e alle minoranze linguistiche. Un presidente che si è fatto portavoce di tutti noi, del popolo e delle istituzioni e che si è conquistato credibilità in tutta Europa, ma anche in tutto il mondo, riportando così una situazione di stabilità per il nostro paese quasi insperata".

"Amaro perché, in un momento così delicato - aggiunge il senatore valdostano - in cui la politica è al minimo storico in termini di credibilità, la scena in questi giorni è stata letteralmente 'dominata' dai leader politici e non dai partiti.

Un'occasione persa per tornare a costruire sui valori e le idee che dovrebbero, soprattutto in un'occasione così importante, prevalere su obiettivi personalistici. Per questo motivo, insieme al presidente Erik Lavevaz, abbiamo deciso di votare nella quinta votazione Joseph César Perrin", storico e politico valdostano considerato 'ideologo' dell'Union valdotaine, "un uomo dai principi solidi come Mattarella". Secondo Lanièce "questa settimana appena trascorsa dimostra in modo netto il fallimento delle politiche populistiche". (ANSA).