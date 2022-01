Covid: 290 nuovi positivi, salgono a 7 i ricoveri in intensiva

Sono 290 i casi di Covid-19 emersi in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore a fronte di 2.295 tamponi effettuati. In base al bollettino quotidiano diffuso dall'amministrazione regionale, i guariti sono 304 e non si registrano decessi (restano 505 dall'inizio della pandemia).

Salgono a sette i ricoverati in terapia intensiva (nel bollettino di ieri erano sei) mentre nei reparti ordinari i pazienti scendono a 65 (70). Resta sotto quota 5 mila (4.958) il numero degli attuali positivi.