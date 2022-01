Covid: Consulta, autorizzazioni anche per ampliamento dehors

Gli ampliamenti temporanei (sino al 30 aprile 2022) dei dehors di bar, ristoranti, alberghi e agriturismi realizzati in Valle d'Aosta per mantenere il numero di posti a sedere, diminuito a cause del distanziamento richiesto dalle norme anti Covid, devono essere assoggettati all'autorizzazione paesaggistica e ai pareri in materia di tutela del paesaggio e di beni architettonici. Lo ha stabilito la Consulta, dichiarando incostituzionale, su ricorso della presidenza del Consiglio dei ministri, una parte della legge regionale n. 8 del 13 luglio 2020 (assestamento di bilancio e misure per contrastare l'epidemia). La norma impugnata prevedeva il mancato assoggettamento a queste autorizzazioni anche per altri interventi utili a far fronte all'epidemia. Si va dall'ampliamento temporaneo delle superfici per attività produttive di tipo artigianale, industriale e commerciale agli interventi per ostelli e rifugi (come l'"installazione di servizi igienici mobili" e la "posa di attendamento nell'area esterna di pertinenza") sino alle opere pubbliche e all'"inserimento di nuova apertura su parete esterna". Secondo i giudici "deroghe alla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica possono essere decise solamente dal legislatore statale, in quanto competente in materia".

Nella sentenza (21 del 2022) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale anche della proroga di un anno per le autorizzazioni, in scadenza entro la fine del 2020, necessarie per "l'esercizio di discariche per rifiuti speciali inerti di titolarità pubblica": i vincoli in materia ambientale - scrivono i giudici - "posti dalla legislazione dello Stato valgono anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale, come la Valle d'Aosta".