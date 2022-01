Artigianato: Fiera Sant'Orso rinviata al 2 e 3 aprile

La 1022/a edizione della Foire de Saint-Ours si terrà, ad Aosta, il 2 e il 3 aprile prossimi, mentre l'Atelier des Métiers e il Padiglione enogastronomico saranno allestiti dal 31 marzo al 3 aprile. Lo comunica l'assessorato dello Sviluppo economico, formazione e lavoro dopo la decisione di sospendere lo svolgimento della kermesse nelle tradizionali date del 30 e 31 gennaio a causa della situazione pandemica.

In relazione alla decisione di rinviare la Fiera, approvata con la deliberazione della giunta regionale il 13 gennaio scorso, è stato costituito un gruppo di lavoro composto, oltre che dagli assessori Luigi Bertschy, Jean-Pierre Guichardaz, Davide Sapinet e Roberto Barmasse e dalle strutture regionali competenti, dal Comune di Aosta, dall'Ivat, dall'Office du Tourisme e dalla Chambre valdôtaine. Il gruppo, comunica la Regione, "nelle scorse settimane ha analizzato le variabili e valutato le condizioni per individuare una nuova data in cui svolgere la manifestazione nelle migliori condizioni di sicurezza per gli espositori e i visitatori".