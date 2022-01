Turismo: 78 mila visitatori a Marché vert noel, -28% su 2019

Sono stati circa 78 mila i visitatori unici del Marché Vert Noel di Aosta dal 26 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, il 28% in meno rispetto all'ultima edizione (2019/2020), che si era svolta prima della pandemia da Covid 19. La giornata con il maggior numero di visitatori (6.700) è stata il 5 dicembre. Si registra un buon avvio e poi una riduzione dovuta al peggioramento del quadro pandemico, con una ripresa durante i weekend. I dati (Turismook, Comune di Aosta e Osservatorio turistico Valle d'Aosta) emergono dal report illustrato durante una conferenza stampa nel salone ducale nel municipio di Aosta.

Le giornate di maggior afflusso sono state sabato (30,65% del totale) e domenica (30,6%). Rispetto al passato è mancato il pubblico delle settimane di fine anno. Oltre il 47% è valdostano e il 45% arriva da Piemonte, Liguria e Lombardia. Il 18% ha visitato i mercatini per la prima volta e il 71% ha partecipato a più di due edizioni. Giudizi positivi sono stati espressi dal 92% degli intervistati. Gli espositori hanno evidenziato un calo rispetto al passato. Dai suggerimenti emerge la richiesta di tematizzare maggiormente il Marché vert noel in senso natalizio e con prodotti tipici. Visto la necessità di dover abbandonare l'area del Teatro romano in futuro per lavori di riqualificazione, oltre il 53% degli intervistati gradirebbe che gli chalet fossero riuniti nella zona dell'Arco d'Augusto, il 24% diffusi in città e il 19% in piazza Roncas e Giovanni XXIII.

"Dai riscontri che ho la location unica è l'opzione preferita" magari "nella zona dell'Arco d'Augusto o in piazza Chanoux", ha detto l'assessora comunale alla promozione turistica, Alina Sapinet.