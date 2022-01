Previdenza: nuovi punti Inps a Chatillon e Verres

Due Punti Inps saranno aperti a Chatillon e Verres. E' il risultato di un protocollo di intesa firmato da Vittorio Feliciani, direttore regionale Inps della Valle d'Aosta, il sindaco di Chatillon Camillo Andrea Dujany, e Alessandro Rossi, vicesindaco di Verrès.

"Il progetto si inserisce all'interno di un piano di riassetto territoriale dell'Istituto - si legge in una nota - che, attraverso la collaborazione tra enti diversi, si pone l'obbiettivo di rafforzare il presidio del territorio collocandosi più vicino ai cittadini, e garantendo la sua presenza anche nei territori più distanti dalla sede provinciale di Aosta".

I due Punti saranno gestiti direttamente da personale Inps (il lunedì a Verrès e il martedì a Chatillon, orario 8.30-12.30, con prenotazione obbligatoria). "Offriranno assistenza ed ascolto a tutti i cittadini - si legge ancora - in particolare a quelli in difficoltà con l'utilizzo degli strumenti informatici, che necessitano di informazioni sui servizi dell'Istituto o dettagli sulla propria situazione pensionistica-previdenziale.

Rilasceranno i servizi di prima accoglienza e di più immediata erogazione come la stampa della certificazione Unica, del proprio estratto conto o dei cedolini di pensione".