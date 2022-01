JB Festaz truffata per 32 mila su guanti sterili, due a processo

Una truffa alla casa di riposo JB Festaz di Aosta in pieno periodo pandemico (novembre 2020) su una fornitura di 3.600 paia di guanti sterili, pagati 32.400 euro e mai consegnati. E' la vicenda, secondo la ricostruzione della procura di Aosta, al centro dell'udienza preliminare che vede imputati due soci romani di una società con sede in Inghilterra - la Smartlab procurament Ltd - Andrea Ambrogetti, di 60 anni, e Ilaria Sbressa (49), difesi dall'avvocato Valeria Fadda. La casa di riposo, che ha sporto denuncia, è assistita dall'avvocato Davide Meloni.

In base alla ricostruzione della procura (pm Luca Ceccanti) quei guanti non erano mai stati nella disponibilità dell'azienda, che invece aveva dato una apparente "pronta solvibilità" della merce nonostante non disponesse neppure di magazzini e strutture operative in Italia. La società, quindi, non aveva informato la casa di riposo che quella fornitura avrebbe in realtà dovuto arrivare da altre aziende.

L'udienza di oggi davanti al gup è stata rinviata al prossimo 7 aprile per poter valutare l'eventuale risarcimento del danno.