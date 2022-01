Covid: Lavevaz, sistema colori non è più attuale

"Abbiamo ribadito la richiesta al Governo di andare oltre il sistema delle zone di rischio contrassegnate dai colori, che non è più attuale in questa fase della pandemia. Concordiamo sulla necessità di mantenere alta l'attenzione: abbiamo però condiviso come la situazione della Valle d'Aosta sia esemplificativa di come questo paradigma non sia più attuale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, al termine della riunione a Roma con gli altri governatori sull'emergenza Covid.

"Un passaggio fondamentale - ha aggiunto - è quello della scuola, dove dobbiamo garantire il più forte ritorno in presenza: per questo serve una revisione delle quarantene e un sistema che preveda tamponi solo per i sintomatici o per chi non ha copertura vaccinale".