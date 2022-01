Scuola, Pas: pianificare ora il rientro in autunno

"I contagi creano enormi problemi nelle scuole e quindi disagi per le famiglie, per gli studenti, la loro socializzazione e infine all'intera economia", per questo "la pianificazione per il rientro scolastico l'autunno prossimo s'impone!". Lo sostiene Christian Sarteur, responsabile politico di Pays d'Aoste Souverain. "Parte del Pnrr, o comunque del bilancio regionale, potrebbe essere investito - spiega in una nota - nella rapida costruzione di moduli scolastici a regola d'arte. Versatili e riutilizzabili per altri scopi in futuro. Con unica progettazione globale, approvazione in 'conferenza dei servizi' e una gestione d'appalti semplificata e trasparente, così come previsto da norme europee ad hoc per situazioni simili".

"Ovviamente - prosegue Sarteur - l'iniziativa non coinvolgerebbe l'intero territorio regionale, ma supporterebbe i poli scolastici più frequentati e quindi in aree già urbanizzate, edificate e dotate di servizi primari, secondari e telematici, permettendo una ripartizione delle classi con un minor numero di studenti in permanenza, così come da indicazioni del Cts. Tale operazione oltre a migliorare la qualità della vita e d'apprendimento degli studenti, comporterebbe il coinvolgimento definitivo di professori in stato di precarietà perenne e sarebbe una boccata d'ossigeno per il comparto edilizio. Certo tutto ciò comporta una spesa, ma ricordiamoci che dopo le calamità la prima a essere ricostruita è sempre la scuola".