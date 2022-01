Sci, Cervino spa: ok a gara per sostituire sciovia Gran Sommetta

Si avvicina il momento in cui avverrà la sostituzione della sciovia Gran Sometta - snodo essenziale del collegamento tra i comprensori di Breuil-Cervinia e Valtournenche - con una seggiovia a sei posti ad ammorsamento automatico. Il Consiglio di amministrazione di Cervino spa, riunitosi il 20 gennaio, ha infatti approvato i documenti relativi alla gara per la realizzazione dell'opera di cui sono in corso le pubblicazioni.

Il valore totale stimato dell'appalto, che verrà realizzato durate l'estate 2022 e dovrebbe concludersi entro l'autunno 2022, è pari 9.991.214,83 di euro, al netto dell'iva.

"Si tratta di un investimento cruciale per lo sviluppo del comprensorio di Breuil-Cervinia e Valtournenche" dichiara Herbert Tovagliari, presidente e amministratore delegato della società. "E' un'opera attesa da tempo, sulla quale - aggiunge - Cervino spa ha creduto e crede fermamente; questo nuovo impianto potrà consentire un importante miglioramento della fruibilità dell'intero comprensorio. Si tratta di un primo tassello di un piano di sviluppo ben più ampio, inserito nell'ambito della politica di sviluppo tracciata dall'amministrazione regionale, che la società sta definendo nei dettagli e che a breve sarà oggetto di approvazione". Inoltre la Cervino è impegnata nella "progettazione di impianti strategici e di nuove piste, quali tra le altre la pista 34, importanti per lo sviluppo del business aziendale" e in "importanti investimenti in tema di marketing e comunicazione, che andranno a beneficio dell'intera Valle del Cervino".

Il nuovo impianto, da 58 veicoli, percorrerà un dislivello di 235 metri e una lunghezza di 1.163 metri in quattro minuti, con una velocità massima di 5 metri al secondo. La stazione a valle si trova a 2.858 metri di quota, quella a monte a 3.093 metri.