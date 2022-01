Giorno Memoria, foto Liliana Segre in locandina convegno Aosta

In occasione di un convegno organizzato per il Giorno della Memoria (giovedì 27 gennaio ad Aosta) la Regione Valle d'Aosta e l'Istituto storico della Resistenza hanno fatto un omaggio a Liliana Segre, deportata adolescente da Milano ad Auschwitz: una fotografia di lei del padre Alberto, risalente ai primi anni Trenta, è stata inserita nella locandina del convegno in programma a Palazzo regionale, destinato agli studenti, dal titolo "Chi salva una vita salva il mondo intero. Violenza e non violenza di fronte alle persecuzioni e allo sterminio (1938-1945)". L'immagine "ritrae Liliana con suo padre, Alberto Segre, in quei momenti di spensieratezza che la deportazione nei campi di concentramento avrebbe poi spento".