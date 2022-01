Pnrr: Nuti, obiettivo trasformazione quartieri e mobilità

"E' partito in maniera ufficiale un percorso il cui punto di arrivo sarà immediatamente visibile ai cittadini, traducendosi in un processo importante quanto ambizioso di riqualificazione e trasformazione urbanistica e funzionale dell'esistente con riferimento ai quartieri della città così come alla mobilità cittadina". Lo ha detto il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, commentando l'insediamento dell'Unità di progetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". "Ma il dossier - ha aggiunto - sarà molto più ampio e comprenderà anche interventi sull'impiantistica sportiva, palaghiaccio, palaindoor e maneggio, l'efficientamento energetico del teatro Giacosa e la sistemazione dell'Area Fa8, così come progetti di inclusione sociale, digitalizzazione e la creazione di un Centro del riuso".

"Si tratta di una visione per la città - prosegue - che abbiamo voluto interamente condividere all'interno del Consiglio in quanto, aldilà degli schieramenti politici, siamo tutti, maggioranza e minoranza, accomunati del desiderio di operare per il bene collettivo, e per realizzare gli ambiziosi obiettivi che il Pnrr ci consentirebbe, crediamo sia giusto, ancora prima che necessario, fare fronte comune convogliando tutte le energie verso un unico scopo".