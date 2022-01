Covid: Uv attacca Lega, agiscano a Roma per cambio conteggio

"E' incredibile che proprio coloro che quando erano nella Giunta regionale si distinguevano per totale immobilità e incapacità, abbiano ora il coraggio di accusare il presidente Lavevaz di agire fuori dal tempo massimo.

Ed è paradossale che siano proprio i consiglieri di questo partito politico, cioè la Lega, ad avere l'audacia di presentare una mozione in cui chiedono al presidente Lavevaz di cambiare il metodo di calcolo dei pazienti Covid ricoverati, quando sanno benissimo che è il Governo Nazionale, di cui fanno parte, ad aver fissato i parametri attuali". E' quanto si legge in un comunicato dell'Union valdotaine, nel quale scrivono: "Invece di criticare e proporre soluzioni assurde non accettabili dalle leggi nazionali, dovrebbero invece fare pressioni sui compagni che siedono a Roma, proprio come si erano tanto vantati in campagna elettorale". "Siamo ormai abituati - si legge ancora - allo sfruttamento di temi demagogici che si sovrappongono alla fragilità emotiva di ognuno di noi, messa alla prova da fatica e tensione poiché non vediamo la fine delle varie ondate di pandemia. Ciò diventa però insopportabile quando, da una certa opposizione regionale, giungono accuse non suffragate dai fatti, che hanno l'evidente scopo di sfruttare le sofferenze dei cittadini a fini di consenso politico".