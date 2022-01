Covid: Tripodi a ministro, misure urgenti per turismo

"Oggi abbiamo interrogato, in commissione Attività produttive, il ministro del Turismo Garavaglia, incitandolo ad adottare con urgenza misure efficaci per supportare la ripresa strutturale del turismo e chiedendo conto dei relativi tempi di attuazione. Il ministro si è impegnato a prorogare la cassa integrazione Covid, l'esenzione dal versamento della prima rata Imu, del credito imposta affitti e ad estendere i corridoi turistici. Continueremo a pressare in ogni sede e con ogni strumento affinché alle parole seguano immediatamente i fatti". Lo dichiarano Angela Masi, deputata del Movimento 5 Stelle in commissione Attività produttive a Montecitorio ed Elisa Tripodi, segretaria della commissione Affari Costituzionali e membro del direttivo M5S della Camera dei deputati. "Il Consiglio dei ministri in programma domani - aggiungono - è il prossimo banco di prova: bisogna prorogare tutte le misure a sostegno del settore e dare finalmente un segnale forte con ristori adeguati e misure sia di breve termine che di programmazione nel medio e lungo periodo".

Secondo le due deputate "il settore del turismo continua a subire le pesanti conseguenze delle nuove misure adottate per il contenimento dei contagi. Da mesi continuiamo ad insistere, assieme ai colleghi e alle colleghe del Movimento 5 Stelle, affinché vengano introdotti nuovi e più efficaci ristori e prorogata la cassa integrazione. Questi operatori stanno pagando già un prezzo altissimo alla pandemia e non possiamo penalizzarli anche con misure di difficile interpretazione e applicazione".