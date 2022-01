Covid: Lega Vda, Lavevaz arriva fuori tempo massimo

"Il Presidente Lavevaz arriva fuori tempo massimo". Lo scrive in una nota la Lega Vda in merito alla richiesta di modifica del conteggio sul Covid e ricordando che sul tema aveva presentato nell'ultima riunione del Consiglio Valle una risoluzione che è stata respinta.

"Forse Lavevaz si è reso conto di aver detto no ad una proposta di buon senso - prosegue la nota - o forse per distogliere l'attenzione pubblica dagli sproloqui dell'Assessore Guichardaz". "Secondo il Presidente - si legge ancora - la questione 'è stata più volte portata avanti in sede di Conferenza Stato Regioni ma non è mai stata ascoltata' e per tale ragione, poiché l'impegno era considerato non fattibile, è stata respinta la nostra risoluzione in Aula. Siamo dunque rimasti attoniti nel sentire ieri le dichiarazioni del Presidente".