Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati rilevati 526 nuovi casi positivi al Covid-19 e c'è stato un altro decesso (un uomo di 71 anni ricoverato in ospedale). Le guarigioni sono state 864. Il numero di attuali contagiati è di 5.657, di cui 84 ricoverati all'ospedale Parini (otto in terapia intensiva). Dall'inizio della pandemia le vittime sono 497. E' quanto riportato nel bollettino della Regione Valle d'Aosta sull'emergenza Covid-19.