Coppia trovata morta nel Torinese, donna era di Gressoney

I cadaveri di un uomo e una donna, marito e moglie di 71 e 64 anni, sono stati ritrovati in un'auto all'interno di un cascinale a Strambino, nel Torinese. Secondo i carabinieri, a cui questa mattina si erano rivolti alcuni parenti perché da giorni non riuscivano ad avere notizie dei due, si tratta di omicidio-suicidio.

La donna, che era malata da tempo, è Silvana Laurent, la 63enne originaria della valle di Gressoney, trovata morta in un'auto col compagno Corrado Aramino, di 71 anni. I carabinieri hanno ritrovato i due cadaveri in una Fiat Panda, parcheggiata nel cortile di una falegnameria di Strambino (Torino) di proprietà dell'uomo. All'interno del veicolo, come nell'abitazione, i militari hanno trovato alcuni biglietti che avvalorano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'arma, una pistola semiautomatica, era regolarmente detenuta.