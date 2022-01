Banche, Fabio Bolzoni nuovo direttore generale Bccv

Fabio Bolzoni è il nuovo Direttore generale della Banca di Credito Cooperativo Valdostana. Succede ad Adriano Cesano che ha concluso il suo mandato il 31 dicembre 2021.

"L'avvicendamento rientra all'interno di un percorso - spiega il Presidente Bccv, Davide Adolfo Ferré - concordato, programmato e condiviso da diversi mesi. Per Bccv diventa ora fisiologico aprire le porte ad una nuova fase di crescita che si concentrerà su azioni di rilancio commerciale e business sul territorio, grazie alle competenze e alla lunga e consolidata esperienza in questo campo del nuovo direttore". "Il mio sarà un lavoro incentrato sullo sviluppo commerciale, strategico e di marketing - aggiunge Bolzoni - per la conquista di nuove quote di mercato, rafforzamento della presenza della Banca sul territorio e il potenziamento della relazione con la clientela".