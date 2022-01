Auto si ribalta a Gressan, morta 36enne

Una donna di 36 anni, Sara Zema, è morta in un incidente stradale avvenuto intorno a mezzanotte e mezza a Gressan, lungo la strada regionale. Il decesso è avvenuto sul colpo, dopo che l'auto che guidava si è ribaltata. In base a una prima ricostruzione, si tratta di un sinistro autonomo. Sul posto sono intervenuti il 118, il gruppo taglio dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La guovane lavorava in un bar della zona. La salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Aosta.