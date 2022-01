Anziana paziente legata al letto, infermiera a processo

Un'infermiera di 58 anni di Aosta è accusata di aver legato al letto i polsi di un'anziana ospite di una Rsa del capoluogo. La procura ha chiesto il giudizio immediato con l'accusa di sequestro di persona. Il processo inizierà il 4 marzo.

I fatti risalgono alla notte tra il 27 e il 28 agosto del 2021.

Secondo quanto avrebbe riferito l'anziana, che ha 74 anni, l'infermiera le avrebbe legato i polsi al letto per alcune ore.

A fare la segnalazione dei fatti alla procura è stata la stessa direzione della struttura, dopo aver avviato un'indagine interna. L'anziana si era confidata con un'altra infermiera che aveva denunciato l'accaduto alla direzione della Rsa. Secondo quanto appreso, si sarebbe giustificata dicendo che la donna continuava a togliersi la maschera dell'ossigeno e per questa ragione avrebbe deciso di applicare una misura di contenimento di sua iniziativa senza il parere del medico. Dagli accertamenti non sono emersi segni sui polsi dell'anziana. Durante le indagini sono state sentite sia la vittima, che le altre infermiere della struttura. La direzione ha avviato un procedimento disciplinare.