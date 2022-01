Incendi: iniziati lavori bonifica capannoni centro Vivenda

Sono iniziati i lavori di bonifica e messa in sicurezza dei capannoni di Arnad, del centro Vivenda - ditta che fornisce i pasti dell'ospedale e alle mense scolastiche - danneggiato a causa di un incendio divampato domenica 2 gennaio.

Il centro cottura di Arnad, attualmente inagibile, ha riorganizzato il servizio per le scuole e per i degenti: per i pasti destinanti alle scuole, l'azienda ha preso in affitto per alcune settimane il centro cottura di Beuve a Sarre, mentre per l'ospedale i pasti sono preparati al centro di Vivenda a Nova Milanese. "Per quanto riguarda il centro cottura di Arnad - commenta Alessandro Sgura, direttore di produzione della filiale Nord-Ovest - sono iniziati i lavori di bonifica. Una volta messo in sicurezza lo stabilimento, provvederemo a ripristinare i flussi produttivi anche tramite l'acquisizione di nuove attrezzature". E aggiunge: ''Riorganizzare il lavoro in breve tempo non è stato facile, per questo siamo ancora più orgogliosi e grati di aver raggiunto un importante obiettivo insieme alle istituzioni. Ora il nostro obiettivo è di procedere speditamente e terminare gli interventi il prima possibile".