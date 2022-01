"In relazione a quanto concordato nell'ambito dell'Unità di supporto e di coordinamento per l'emergenza Covid-19", oltre alla struttura Drive-In dell'Usl anche i medici di medicina generale e le farmacie abilitate potranno eseguire i tamponi per la certificazione del termine dell'isolamento Covid. Lo comunicano la Presidenza della Regione e l'Assessorato della Sanità precisando che "il provvedimento sarà formalizzato dalla Giunta regionale".