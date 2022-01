Tv: diffusione canali francofoni in Vda, affidato servizio

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato di affidare alla società 'EI Towers spa' - aggiudicataria dei diritti d'uso delle frequenze per la trasmissione del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale - il servizio di gestione della rete di trasporto del segnale digitale e la ritrasmissione di canali televisivi esteri. L'accordo - come riportato in una nota - prevede "una durata di 6 anni del servizio, rinnovabile per due ulteriori periodi di 2 anni ciascuno, e la diffusione in Valle d'Aosta di almeno tre emittenti in lingua francese". La Regione, inoltre, "predisporrà una proposta di ampliamento della copertura territoriale di ritrasmissione dei canali esteri di interesse regionale".