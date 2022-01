Con 450 positivi su 819 tamponi il tasso di positività arriva a soglie record in Valle d'Aosta: è del 54,9%. Emerge dal bollettino diffuso dalla Regione sulla base dei dati Usl. Di fatto, in Valle d'Aosta un tampone su due risulta positivo. Il tasso di ospedalizzazioni rimane basso: su 5.149 contagiati attuali sono 52 le persone ricoverate, pari all'1% (0,12% in Rianimazione; 0,89% nei reparti ordinari).