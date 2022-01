Sanità: salute mentale, nuove disposizioni regionali

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato l'aggiornamento dei requisiti per l'autorizzazione di strutture residenziali e semi-residenziali e dei servizi psico-socio-educativi territoriali per la salute mentale, le dipendenze patologiche e i disturbi del comportamento alimentare.

Fra le novità c'è l'introduzione del Piano di lavoro quotidiano individuale "che permette - spiega l'assessore alla Sanità Roberto Barmassedi - di superare la logica dei minutaggi standard posti in capo alle diverse figure professionali con l'obiettivo di una maggiore personalizzazione delle cure, attraverso specifici obiettivi individualizzati declinati nel Piano terapeutico riabilitativo personalizzato e nel Piano di trattamento individuale"..

Il provvedimento prevede anche l'integrazione "del sistema di strutture e dei servizi con nuovi modelli organizzativi di erogazione dei trattamenti riabilitativi" promossi dall'Istituto superiore di Sanità (Budget di salute e Quality of life) e l'introduzione "del modello di erogazione dei servizi della figura degli utenti e dei familiari esperti e del supporto fra pari".