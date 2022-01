Capodanno, otto in ospedale per abuso alcol e un ferito da botti

(ANSA) - AOSTA, 01 GEN - Sono stati 32 i pazienti presi in carico dal pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta nella notte di San Silvestro. In particolare, un 38enne è rimasto lievemente ferito a una mano a causa dello scoppio di un petardo mentre in otto, tra i quali un minorenne, sono arrivati in ospedale per abuso di sostanze alcoliche. Un uomo ha avuto necessità di cure mediche per traumi non gravi a seguito di un'aggressione.

Sono state 169 le chiamate alla Centrale unica del soccorso/118, delle quali 61 per informazioni sul Covid. Le uscite in ambulanza nelle 12 ore sono state 76 (23 per codici rossi, 48 gialli, quattro verdi, un bianco).

Nella notte di San Silvestro di un anno fa le chiamate erano state 156, a fronte di 30 accessi al pronto soccorso: 15 erano stati per abuso di alcol (in nove casi erano minorenni), uno per rissa o aggressione e un altro per incidente stradale. (ANSA).