Autostrade: Caveri 'buona notizia, nessun aumento in Vda'

(ANSA) - AOSTA, 01 GEN - "Buona notizia: Rav e Sav non aumenteranno le tariffe autostradali, come richiesto anche dalla Valle d'Aosta". Così l'assessore regionale alle Partecipate, Luciano Caveri, commenta su Twitter il mancato aumento dei pedaggi dal primo gennaio per il 98% della rete autostradale italiana. L'unico adeguamento infatti riguarda la tratta della A21 gestita da Autovia Padana Spa, "quindi solo 105 chilometri su un totale di oltre 6.000 di rete autostradale a pedaggio", ha reso noto il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

(ANSA).