Covid:sindaco Aosta seconda volta positivo, Consiglio online

A distanza di oltre un anno dalla prima volta, il sindaco di Aosta Gianni Nuti è di nuovo positivo al Covid-19. Per questo motivo il Consiglio comunale convocato per approvare il Bilancio, che ieri si è svolto in presenza, oggi si tiene su zoom. I tecnici sono al lavoro per permettere lo streaming della seduta.

"Non mi sembra niente di preoccupante - dice Nuti - al momento sembra un'influenza, non è paragonabile all'anno scorso, quando non ero vaccinato. Non è paragonabile l'impatto sul corpo di questo virus oggi assai contagioso ma evidentemente meno aggressivo. Quindi si lavora, con piacere. Avevo già fatto un antigenico risultato negativo, per sicurezza ho fatto un molecolare che è risultato positivo questa mattina. Ho avvisato tutti affinché oggi si facesse online".