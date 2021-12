Covid: band positiva, capodanno di Aosta cambia in corsa

Saranno sostituiti dalla band "All you need is pop" i "Magnetics", la band che doveva suonare alla Cittadella dei giovani alle 23,30 di domani per festeggiare il capodanno ad Aosta.

"Tre componenti del gruppo sono risultati positivi, quindi abbiamo dovuto cambiare all'ultimo", spiega Enrico Montrosset, organizzatore del Capodanno aostano. "Avevamo già 100 prenotazioni sui 150 posti disponibili - prosegue - e a breve chiederemo se vogliono confermare o disdire".

Nessun cambiamento per il concerto della Piccola Orchestra Avion Travel, previsto alle 18 al teatro Splendor e per cui ci sono ancora posti disponibili, e per lo spettacolo teatrale delle 21.30 in Cittadella (43 posti disponibili).