ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Vda un altro decesso

A due settimane dall'ultimo decesso, in Valle d'Aosta un'altra persona infetta da Covid-19 è morta e continua a crescere la diffusione del contagio. In 24 ore sono stati rilevati 295 nuovi casi positivi che a fronte di 15 guarigioni porta il numero dei contagiati attuali 1865.

Nell'ospedale Umberto Parini, l'unico della regione, sono ricoverate 31 persone, di cui due in terapia intensiva.

Sul fronte della diffusione del contagio nella settimana dal 22 al 28 dicembre in Valle d'Aosta si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1.103) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (84,9%) rispetto alla settimana precedente. Restano sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (29%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (6%) occupati da pazienti Covid-19. Lo riporta la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale.

Rispetto alle vaccinazioni l'Usl ha fissato tre ulteriori date per le somministrazioni serali al drive-in della Pépinière - il 4, il 7 e il 12 gennaio - dove con almeno 500 tamponi di giorno e terze dosi dalle 20 alle 24, per gli operatori sanitari il lavoro è aumentato. A questo si aggiunte anche l'alto numero di telefonate che arrivano al numero destinato alle emergenze "da persone che chiedono banali informazioni su tamponi, vaccini e quarantene - spiega il direttore del 118 e coordinatore del drive-in Luca Cavoretto -. Ovviamente rispondiamo sempre, perché potrebbe essere un'emergenza ma questo intasa il lavoro anche se poi riusciamo a filtrare, una volta capito che la telefonata arriva per chiedere banali informazioni. Chi lavora qui però a fine turno è distrutto. I cittadini dovrebbero poter trovare più facilmente indicazioni su questi temi altrove".

Il Covid-19 cambia anche i programmi per il capodanno di Aosta: tre componenti della band che doveva suonare domani sera alla Cittadella dei giovani sono risultati positivi, e al loro posto suonerà il gruppo "All you need is pop".