Allarme satellitare incidente aereo, verifiche senza esito

I vigili del fuoco stanno sorvolando in elicottero la zona di La Thuile dopo che è scattato un allarme Cospas/Sarsat, il sistema satellitare mediante il quale è possibile localizzare un aereo. Si tratterebbe di un apparecchio portile, tipo ultraleggero o aliante. Al momento non è stato avvistato nulla che possa far pensare a un incidente aereo. Potrebbe dunque trattarsi di un falso allarme.

Ricerche, sempre senza esito, anche nella zona del rifugio Monzino e del Mont Chetif.