Agricoltura: Psr, erogato 80 per cento delle richieste

A oggi sono stati liquidati 12.186.000 euro di aiuti agli agricoltori valdostani per le domande 2021 relative alle misure a superficie e a capo del Programma di sviluppo rurale 2014/2022. Lo rende noto l'assessorato regionale all'Agricoltura.

"La cifra comprende gli anticipi, pari all'85% delle somme dovute, pagati prima della data del 30 novembre 2021, ma anche il saldo delle domande che non hanno presentato criticità".

In media "la somma totale erogata - è scritto in una nota - corrisponde all'80 per cento dell'importo complessivo richiesto per l'intera campagna 2021, pari a 15.238.000 euro. Degno di nota è il picco del 91 per cento delle liquidazioni raggiunto per la misura relativa al benessere animale".

Per l'assessore Davide Sapinet si tratta "di un risultato di grande rilievo" che "permette di dire che le problematiche annose, che hanno contraddistinto gli anni dal 2015 al 2020, si stanno gradualmente risolvendo".