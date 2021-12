Covid: molte disdette a Cervinia, sindaco chiede sostegno

"L'Amministrazione comunale segue con attenzione l'evoluzione dell'emergenza: vi sono state numerose disdette negli alberghi e le presenze sono diminuite in maniera rilevante". E' quanto si legge in una nota del Comune di Valtournenche che fa riferimento alla situazione del comprensorio di Breuil-Cervinia in occasione delle festività di fine anno.

Oltre ad "invitare le persone coinvolte nell'accoglienza a offrire il massimo possibile agli ospiti", il sindaco Jean Antoine Maquignaz ha dichiarato: "Purtroppo si sono dovuti annullare gli eventi che avrebbero creato assembramenti . È presumibile che si genererà una situazione di difficoltà. Scriveremo alla Regione autonoma Valle d'Aosta e a Finaosta per chiedere di avviare le valutazioni rispetto ad aiuti a sostegno per gli operatori economici".