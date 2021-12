Lavevaz, atteggiamento molto centralista Governo

"I rapporti con il Governo sono cordiali, c'è un confronto continuo. Ma rilevo un atteggiamento molto centralista in generale, lo abbiamo notato recentemente parlando di Pnrr". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, durante la conferenza stampa di fine anno, aggiungendo: "Per esempio negli ultimi anni c'è stato un aumento importante delle impugnative delle leggi regionali, un atteggiamento di controllo molto puntuale. Questo non ci deve far abbassare l'asticella e come Consiglio non dobbiamo aver timore di legiferare. Ne va delle nostre capacità di difendere le nostre peculiarità".