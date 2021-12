COVID, il punto in Valle d'Aosta

Nuovo record di casi positivi al Covid-19 in 24 ore in Valle d'Aosta. Sono stati rilevati 253 contagiati, il numero più alto in una sola giornata dall'inizio della pandemia. Le guarigioni sono state 109. Il numero dei casi positivi attuali balza a 1.379, di cui 31 ricoverati all'ospedale Parini (due in terapia intensiva).

Tutto questo nel giorno in cui sono stati anche scoperti i primi casi della variante Omicron. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse: "Sono stati infettati un uomo di mezza età e una giovane donna" ha spiegato in conferenza stampa.

Sulla situazione della pandemia è tornato anche il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, secondo cui "va introdotto l'obbligo vaccinale per tutti, in modo da poter guardare il futuro con serenità". "L'intero impianto di gestione dell'emergenza - ha aggiunto - deve essere rivisto, non ha più senso usare le quarantene come oggi per chi è vaccinato e chi non lo è". Facendo un passo indietro al 2020, inoltre, ha osservato: "In Valle d'Aosta un anno fa il numero di contagiati era alto come oggi ma l'occupazione di posti letto in ospedale era dieci volte superiore. Gli impianti di sci erano chiusi, c'era una sorta di stallo e lo sconforto per il continuo rinvio delle aperture. Oggi abbiamo armi più affilate per combattere la pandemia. I numeri continuano a salire ma i valdostani hanno risposto molto bene, anche se manca una parte di reticenti che deve fare la propria parte".

Per gestire l'afflusso di turisti 'positivi', infine, l'Usl ha trovato una soluzione: è l'albergo Mignon la struttura individuata. L'albergo si aggiunge al Covid hotel quello di via Viseran, nelle vicinanze di corso Ivrea ad Aosta, che negli ultimi giorni si è riempito. L'hotel Mignon, a due passi dall'ospedale Umberto Parini di Aosta, metterà a disposizione 15 stanze per i turisti contagiati.