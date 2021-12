Auto investe giovane ad Aosta e fugge, ricerche in corso

Proseguono le indagini da parte della polizia locale per identificare il pirata dalla strada, che ieri sera ha investito un venticinquenne aostano in via Chambery. Il giovane è ricoverato all'ospedale regionale nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Gli agenti della polizia locale stanno esaminando tutte le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona per poter identificare l'auto. Secondo le testimonianze raccolte, si tratterebbe di un'auto di colore grigio.

Il ragazzo stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stato investito dall'auto. Il conducente si è poi allontanato senza prestare soccorso.