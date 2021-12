Truffa ai danni anziana, torinese ai domiciliari

I carabinieri della Compagnia di Aosta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 55 anni, I.F., residente nella provincia di Torino, accusato di truffa.

L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe approfittato della fiducia di un'anziana di Aosta, per farsi dare dei soldi. Dagli accertamenti è emerso che si proponeva come '' intermediario per i lavori di ristrutturazione dell'abitazione e per la vendita di un immobile'', di proprietà della vittima. E ancora, secondo l'accusa avrebbe ''gonfiato le spese dei lavori di ristrutturazione. Inoltre, al termine degli stessi, facendo credere che la donna era stata segnalata all'Agenzia delle Entrate per presunti pagamenti non regolari, si faceva consegnare denaro contante con la scusa di pagare e regolarizzare le fatture falsificate''.