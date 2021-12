Covid, in Vda controllate quasi 7.000 persone sotto Natale

Sono stati quasi sette mila i controlli in Valle d'Aosta da parte delle forze dell'ordine per il rispetto delle misure anti-Covid 19, dal 20 al 26 dicembre. Le sanzioni in totale sono state 25.

In dettaglio sono state controllate 6.449 persone. Nove le sanzioni per il mancato rispetto delle norme per il Green pass e 12 in materia di mascherine. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 517, quattro i titolari sanzionati perché non hanno fatto rispettare la norma che prevede la certificazione verde per consumare ai tavoli di bar e ristoranti e un esercizio commerciale chiuso. (ANSA).