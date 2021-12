COVID, il punto in Valle d'Aosta

Il contagio continua a correre in Valle d'Aosta e le autorità sanitarie si pèreparano ad accogliere i turisti per il Capodanno. L'Usl Vda è alla ricerca di una struttura da adibire a Covid hotel per villeggianti contagiati, in quanto quello attuale in corso Ivrea, ad Aosta, è quasi pieno. Ieri, da Cervinia sono stati trasferiti 12 turisti - per fare un esempio - e oggi è previsto che ne arrivino altri quattro. "Spero che avremo risposte a breve" commenta il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti che aggiunge: "Nei giorni scorsi eravamo scesi a meno di cinque 'alloggiati', che si erano negativizzati. In questo fine settimana lungo, invece, il Covid hotel si è quasi già nuovamente riempito e il fabbisogno di posti verosimilmente aumenterà". I casi fra turisti stranieri emersi "in questi giorni sono antecedenti alle ultime misure adottate dal Governo che potrebbero attenuare la situazione" conclude.

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati nella piccola regione alpina 93 nuovi casi positivi al Covid-19 mentre le guarigioni sono state 104. I contagiati attuali sono 1.235, di cui 33 ricoverati (due in terapia intensiva). All'ospedale Umberto Parini di Aosta è scoppiato un focolaio di Covid-19: quattro pazienti e un medico del reparto di Chirurgia sono risultati positivi al virus. I pazienti erano in fase di dimissione dopo un intervento e sono risultati positivi al tampone di controllo che precede le dimissioni. Tutti sono in buone condizioni e ora l'Usl sta valutando dove trasferirli.

Sul fronte dei controlli nei giorni di Natale - dal 20 al 26 dicembre - sono state fermate e identificate quasi sette mila persone. Le sanzioni in totale sono state 25 di cui nove per il mancato rispetto delle norme per il Green pass e 12 in materia di mascherine. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 517, quattro i titolari sanzionati perché non hanno fatto rispettare la norma che prevede la certificazione verde per consumare ai tavoli di bar e ristoranti e un esercizio commerciale è stato chiuso.