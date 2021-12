Covid hotel, Usl cerca nuove strutture per turisti positivi

Il Covid hotel, la struttura di corso Ivrea, ad Aosta, in cui ospitare turisti positivi è quasi pieno. Per questo, l'Usl sta cercando un'altra struttura per ospitare eventuali nuovi contagiati che non richiedono assistenza ospedaliera. Ieri, da Cervinia sono stati trasferiti 12 turisti, e oggi è previsto che ne arrivino altri quattro.

"Spero che avremo risposte a breve - commenta il direttore generale dell'Usl Massimo Uberti -. Nei giorni scorsi eravamo scesi a meno di cinque 'alloggiati', che si erano negativizzati.

In questo fine settimana lungo, il Covid hotel si è quasi già nuovamente riempito e il fabbisogno di posti verosimilmente aumenterà". I casi fra turisti stranieri emersi "in questi giorni sono antecedenti alle ultime misure adottate dal Governo che potrebbero attenuare la situazione".